USA a Mexiko schválily mimořádné použití vakcíny od Pfizer-BioNTech

Povolení představuje milník v pandemii, která si ve Spojených státech vyžádala více než 294 tisíc životů. FDA sdělila, že vakcína se smí aplikovat lidem starším 16 let. Odhaduje se, že mezi prvními příjemci budou zdravotníci a starší lidé, kteří žijí v pečovatelských domech.

Prezident Donald Trump uvedl, že první očkování začne do 24 hodin. „Vakcínu už jsme začali rozvážet do všech států,“ ujistil. Vláda dříve sdělila, že je připravena látku rozvážet ihned poté, co FDA vydá povolení.

„Pandemie asi začala v Číně, ale my ji přímo tady v USA ukončíme,“ pokračoval šéf Bílého domu a pochválil zemi za to, že dokázala „medicínský zázrak“, když vyvinula bezpečnou a účinnou vakcínu za méně než devět měsíců. Úspěch prezentoval jako zásluhu své vlády.