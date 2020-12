Pašinjan ignoroval opoziční ultimátum, nerezignoval. V ulicích Jerevanu se opět protestuje

„Dali jsme Pašinjanovi čas, aby odešel, což neučinil. Od této chvíle mají arménští občané právo na akce občanské neposlušnosti. Vyzývám všechny, aby konali v rámci zákona,“ prohlásil Išchan Sagateljan z opoziční nacionalistické Arménské revoluční federace Dašnakcutjun. Zároveň vybídl policisty, aby neplnili „nezákonné příkazy“ šéfa vlády.

Protestujícím se podle listu Vedomosti podařilo přehradit část ulic za pomoci kamionů. „Nikol je zrádce!“ skanduje dav. Počet zadržených úřady dosud neupřesnily. Zahraniční zpravodaj Václav Černohorský uvedl, že na záběrech z demonstrací jsou vidět protestující, kteří blokují dopravu a také policejní jednotky.

„Pašinjan to ultimátum nerespektoval. Lídři poté vyzvali občany, aby vyšli do ulic a dále protestovali. Podle opozice se protesty v této formě mají opakovat i během následujících dní, plánuje je přitom přenést i do ostatních měst v zemi,“ popisuje Černohorský. Arménská politika podle něho v poslední době zažívá vyostřenou rétoriku.

Opozice si zvolila premiérova nástupce

„Opoziční síly jmenovaly dokonce člověka, který by měl po odstoupení premiéra vést přechodnou vládu. Je jím první postsovětský premiér a pozdější ministr obrany Arménie Vazgen Manukyan. Ten v projevu řekl, že by Pašinjan měl odstoupit nebo bude čelit hněvu ulice,“ komentuje Černohorský.

Manukyanova slova označil za „nepřípustná“ první arménský prezident Levon Ter-Petrossian. Ten vyzval opozici i Pašinjana, aby spolu vedli dialog. Situace se totiž podle něho může dále vyostřit a vést až k občanské válce.