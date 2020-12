V Rakousku začíná hromadné testování, v Irsku se otevírají restaurace

Hromadné testování na koronavirus v Rakousku , které se inspirovalo Slovenskem, v pátek začíná ve Vídni, Tyrolsku a Vorarlbersku. Jenom ve Vídni by měli zdravotníci být schopni otestovat až 150 tisíc lidí denně.

Turecko omezuje vycházení. Během víkendu nebudou smět lidé vycházet bez závažných důvodů ven. V celé zemi vláda zavedla noční zákaz vycházení v pracovní dny a od pátečních devíti večer do pondělních pěti ráno je omezeno vycházení i ve dne. Výjimku mají lidé pracující například v zásobování, zdravotnictví či zemědělství.

Pfizer letos dodá jen polovinu plánovaného množství vakcíny

Americká společnost Pfizer do konce roku nabídne jen polovinu původně plánovaných dávek vakcín proti covidu-19. Frima v posledních týdnech vyjádřila předpoklad, že do konce roku dodá asi 50 milionů dávek vakcíny; dříve ale bylo cílem 100 milionů, napsal list The Wall Street Journal. V roce 2021 se však farmaceutická firma chystá dodat 1,3 miliardy dávek.

„Navýšení kapacity dodavatelského řetězce se surovinami zabralo více času, než jsme očekávali,“ uvedla mluvčí amerického Pfizeru, který vyvíjí vakcínu společně s německou firmou BioNTech. „Je také důležité zdůraznit, že výsledek klinických testů přišel později, než co předpokládala původní projekce,“ dodala.

Za normálních okolností by farmaceutické společnosti nechaly nákup komponentů potřebných pro výrobu vakcíny, zajišťování výrobních linek a distribuce až po schválení vyvíjeného produktu. „U této (vakcíny) se to však dělo všechno najednou,“ sdělil deníku WSJ zdroj obeznámený s výrobním procesem. The Wall Street Journal rovněž s odvoláním na nejmenovaný zdroj přímo se podílející na vývoji vakcíny Pfizeru uvedl, že „některé z prvních dodávek surovin nesplňovaly standardy“, což zdrželo produkci.