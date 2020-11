Latinskou Ameriku Biden dobře zná, vztahy ale budou složité

Biden jako Obamův viceprezident navštívil Latinskou Ameriku šestnáctkrát během osmi let – vůbec nejčastěji ze všech viceprezidentů. Stal se jakýmsi hlavním velvyslancem pro tento světadíl. „Otázka nezní, co můžeme udělat pro region, ale co můžeme udělat společně,“ prohlásil například v roce 2014 na adresu Latinské Ameriky.

V Bílém domě vystřídá prezidenta, který vyznával diametrálně odlišný přístup k migraci. Takzvané karavany uprchlíků sliboval Trump zastavit na hranici s Mexikem, sankcemi také hrozil státům, odkud migranti přicházejí. „Spojené státy nebudou migračním táborem a nebudou zařízením pro zadržování uprchlíků. Nebudou,“ hřímal před dvěma lety.