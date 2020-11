Ruský ministr zahraničí Lavrov nevidí možnost domluvit se s Trumpem na kontrole zbrojení

„Nyní nevidím, jak by bylo možné se nyní s Trumpovou administrativou vážně domlouvat na něčem, co by se týkalo dalšího procesu kontroly nad zbrojením,“ řekl Lavrov podle agentury TASS.

Šéf ruské diplomacie před týdnem znovu vybízel k prodloužení dohody o omezení strategických jaderných zbraní bez předběžných podmínek. Současně ale tehdy dodal, že je třeba vyčkat na vyjasnění politické situace v USA.

Deník Kommersant tehdy k tomu napsal, že Rusko „si ze dvou zel vybírá to rychlejší“: Moskva by se na prodloužení dohody chtěla dohodnout ještě se stávajícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ale to se až dosud nepodařilo, a tak Moskva zvažuje i náhradní variantu, že se na smlouvě domluví s Joem Bidenem, který se po vyhraných volbách už prohlásil za příštího amerického prezidenta. Až se jím 20. ledna stane, může hrozit časová tíseň, protože smlouva vyprší 5. února, a tak Moskva ještě „dává Trumpovi šanci předstihnout Bidena“ – alespoň v prodloužení smlouvy, uvedl list.

Smlouva z Prahy brzy vyprší

USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Její platnost vyprší v únoru 2021. Smlouva může být prodloužena o pět let, pokud se na tom signatáři dohodnou. Washington a Moskva však dosud nedospěly v tomto směru k dohodě.

Lavrov v Minsku jako „naprostou lež“ odmítl informace o ruských kontaktech s běloruskou opozicí, zatímco jeho hostitel se zapřísahal, že v Minsku žádná revoluce nebude.

V Bělorusku už více než 100 dní trvají protesty proti autoritářskému režimu Alexandra Lukašenka, kterého v srpnu úřady znovu vyhlásily vítězem prezidentských voleb. Ty opozice odmítá jako zfalšované. Uznat je odmítla i Evropská unie, která zavedla proti Lukašenkovi a jeho spolupracovníkům sankce za falšování voleb a porušování lidských práv při potlačování protestů.