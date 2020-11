Evropská komise dohodla s Modernou koupi vakcíny. Rakousko chce očkovat od ledna

Podle von der Leyenové by ji agentura mohla stejně jako očkovací látku firem Pfizer a BioNTech, která má podobnou účinnost, schválit již v polovině prosince. „Až bude vakcína schválena jako bezpečná a účinná, všechny členské státy ji dostanou ve stejný čas, podle velikosti populace a za stejných podmínek,“ prohlásila šéfka Komise.

Malé množství určené pro zdravotníky či rizikové skupiny by mohlo být k dispozici již na přelomu roku, ve velkém pak komise distribuci očekává přibližně od jara. Česko má podle pondělního oznámení ministra zdravotnictví Jana Blatného zatím prostřednictvím EK objednánu vakcínu pro 5,5 milionu lidí.

Rakousko v lednu zahájí očkovací kampaň

Systematické očkování rakouské populace proti covidu-19 začne v lednu, a to nejdříve v domovech seniorů a pečovatelských domech u personálu a lidí starších 65 let. Oznámil to v úterý na tiskové konferenci ve Vídni rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober, který chce proočkovat výraznou většinu obyvatel.

V posledních týdnech světové farmaceutické firmy potvrdily vyvinutí několika vysoce účinných vakcín proti koronaviru a devítimilionové Rakousko je přesvědčeno, že od ledna bude moci začít s plošným očkováním. Nejvyšší prioritu mají mít v rakouské očkovací kampani rizikové skupiny, jako jsou lidé s jinými závažnými nemocemi, zdravotníci a pracovníci nemocnic, záchranářských organizací nebo sociálních služeb.