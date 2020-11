Situace v Bělorusku se podle EU dál zhoršuje, rozšíří proto sankce

Po tlaku zvláště pobaltských států či Polska k nim přes původní neshody začátkem listopadu EU přidala samotného Lukašenka a další skupinu jeho blízkých spolupracovníků. Seznam lidí, kteří mají zakázán vstup do EU a zmrazen majetek na jejím území, tak nyní obsahuje 59 jmen.

Vedle jedinců chce Unie potrestat také subjekty podporující Lukašenkův režim. Nové postihy by podle diplomatů mohly být zavedeny během několika týdnů.

„Volby“

Běloruskem zmítá politická krize od srpna, kdy ústřední volební komise označila Lukašenka za vítěze prezidentských voleb. Tvrzení opozice, že volby nechal zfalšovat ve svůj prospěch, Lukašenko odmítá. V zemi, která bývá nazývána poslední evropskou diktaturou, vládne 26 let. Do ulic běloruských měst co týden vycházejí desetitisíce lidí.

V neděli policie proti demonstrantům nasadila gumové projektily, slzný plyn a zábleskové granáty a zatkla více než tisícovku lidí. Stovky z nich jsou stále ve vazbě.