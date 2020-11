Japonská manufaktura hlásí rekordní zájem o masky amerických prezidentů. Vytvořit tu Bidenovu je prý mnohem složitější

Tokijská společnost Ogawa Studios vyrábějící masky amerických prezidentů hlásí rekordní zájem o své produkty. Agentuře AP to potvrdil hlavní manažer firmy. Hlavním důvodem byly podle něj americké volby. V počátku byl zájem hlavně o Trumpa, nyní stoupla poptávka po masce Joea Bidena. Výrobce dále uvádí, že vyrobit masku Donalda Trumpa je jednoduché vzhledem k silné mimice, kterou prezident používá. U Bidena je to naopak. Studio proto využilo hlavních klíčových slov, jež Biden v projevech často zmiňuje – dialog a uzdravení. Na jejich základě vytvořili masku obličeje s jemným výrazem a úsměvem. Manufaktura má monentálně do konce roku zakázku na výrobu 25 tisíc masek Joea Bidena.