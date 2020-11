WHO se prý stala terčem kyberútoků. Aktivisté podle ní odkazovali na Tchaj-wan

Prodemokratický Tchaj-wan, který Čína považuje svou vzbouřenou provincii, kritizuje, že se kvůli tlaku Pekingu nemohl ani v době pandemie covidu-19 stát členem WHO. Tento týden opět nebyli zástupci Tchaj-wanu přizváni na zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO.

Tchajwanská vláda uvedla, že WHO příspěvky podporující Tchaj-wan na svých facebookových stránkách cenzurovala a blokovala, čímž nedodržela neutralitu.

WHO naopak kroky hájí. „Během zasedání Světového zdravotnického shromáždění čelí WHO náporu kybernetických útoků on-line aktivistů,“ uvedla WHO. Aktivisté podle ní poukazují na kontroverzní témata a používají „klíčová slova jako například Tchaj-wan nebo Čína“.