Británii a EU zbývají dva měsíce. Vůle se dohodnout je politickým rozhodnutím, tvrdí Vít

Do konce pobrexitového přechodného období zbývají necelé dva měsíce, na stole ale stále není konkrétní obchodní dohoda britské vlády s Evropskou unií. Londýn je po restartu jednání tento týden i přesto optimistický, že se mu ji podaří uzavřít do konce roku. Podle unijního vyjednavače Michela Barniera přetrvávají zásadní neshody třeba v otázce správy nebo rybolovu. Podle Michala Víta z Metropolitní univerzity v Praze jednání o dohodě stagnuje, protože vůle se dohodnout je pro obě strany geopolitickým rozhodnutím. Uvedl to v pořadu Horizont ČT24.