Zatčení kvůli útoku ve Vídni jsou radikální islamisté. Možná pochybení úřadů vyšetří komise

Podle Franze Rufa z ministerstva vnitra všechny dosud zatčené spojuje fakt, že patří k radikálnímu islamistickému prostředí. „Proto máme dobrou znalost toho, jak vypadalo okolí pachatele,“ řekl Ruf, který vyvrátil spekulace rakouských médií, že policie chystala na tyto lidi zátah, což útočníka bezprostředně přimělo k akci. „Proti útočníkovi a 15 zatčeným jsme žádnou operaci nepřipravovali,“ uvedl Ruf.

Zatčeným je mezi 18 a 28 lety a pocházejí z rodin migrantů, někteří nemají rakouské občanství. Z osmi dříve trestaných byli čtyři odsouzeni za činy související s terorismem, dva za násilné trestné činy a dva za pokus o vraždu ze cti v Linci. Podle agentury APA rakouským vyšetřovatelům pomáhají i zaměstnanci evropské policejní agentury Europol.

Komise prošetří postup úřadů

Spolkový úřad na ochranu ústavy a pro boj s terorismem (BVT), což je rakouská civilní zpravodajská služba, dostal od slovenské tajné služby informace, že se pozdější pachatel útoku, který byl v Rakousku dříve odsouzen za teroristické spolčení, pokoušel v létě na Slovensku koupit munici.

Informace se nedostala k justici, která mohla mladíka, podmínečně propuštěného po odsouzení za terorirstické spolčení, nechat zatknout. Dvacetiletý rodilý Vídeňan Kujtim Fejzulai v metropoli tento týden zabil čtyři lidi a přes 20 jich zranil, policisté ho poté zastřelili.

Pachatel útoku byl odsouzen v dubnu 2019 kvůli teroristickému spolčení poté, co se pokusil odcestovat do Sýrie, aby se tam připojil k takzvanému Islámskému státu (IS). Už na začátku prosince byl ovšem podmíněně propuštěn a povinně se účastnil deradikalizačního programu.

Andreas Zembaty z organizace Neustart, která program zajišťovala, agentuře APA řekl, že Fejzulai se po celou dobu musel pravidelně setkávat s kurátory, i když měl bydlení i práci. Za „neškodného a napraveného“ ho prý organizace nikdy nepovažovala.

Vicekancléř Kogler slíbil, že okolnosti útoku a možná pochybení úřadů vyšetří nezávislá komise.