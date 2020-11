Boje o Náhorní Karabach pokračují. Putin se je prý snaží ukončit

Od začátku nynějších bojů, které propukly na konci září, přišla o život v Karabachu padesátka civilistů, trojnásobek byl zraněn. Ázerbájdžán oznámil smrt 91 civilistů při arménském ostřelování pohraničních měst.

Ostřelování civilních cílů by mohlo být považováno za válečný zločin, upozornila v pondělí vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. Arménii a Ázerbájdžán vyzvala, aby zastavily vzájemné útoky na obydlená území, školy či nemocnice.

„Rusko dělá vše, aby konflikt na jižním Kavkaze skončil, a to co nejdříve, aby se uchránily životy lidí, kteří stojí proti sobě a bohužel dosud vidí jeden druhého v mířidlech zbraní. Ty používají proti sobě kvůli cílům, kterých by podle nás bylo možné dosáhnout vyjednáváním,“ řekl Putin při setkání se zástupci církví. „Jsme v kontaktu jak s Arménií, tak s Ázerbájdžánem. Doufám, že se nám podaří dosáhnout výsledku na základě, který by uspokojoval všechny lidi v regionu. Dosáhnout toho lze mírovými prostředky,“ zdůraznil podle listu Vedomosti.

Spor se táhne od dob Sovětského svazu

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - trvá už desítky let. Ozbrojený konflikt vypukl v roce 1988 ještě za éry Sovětského svazu. Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si vyžádala na 30 tisíc mrtvých a statisíce uprchlíků. Nyní se Karabach a přilehlé území nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán považuje toto území za okupované.

Baku, které se těší podpoře Turecka, podmiňuje zastavení bojů stažením arménských sil z tohoto území. Moskva, která mezitím potvrdila, že by pomohla Arménii v případě přenesení bojů na její území, dříve nadhodila možnost, že by se Arménie stáhla ze sedmi okresů Ázerbájdžánu.