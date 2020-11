Spojené státy se probouzejí do volebního dne. Miliony Američanů volí příštího šéfa Bílého domu

Trump však nemá u svých spolustraníků tak jednoznačnou podporu . Dříve Bidena totiž veřejně podpořil například exministr zahraničí Colin Powell, bývalý guvernér Ohia John Kasich či někdejší šéf Trumpovy komunikace Anthony Scaramucci. Proti Trumpovi se navíc vyslovilo minimálně devatenáct jeho bývalých zaměstnanců, a to přímo z vysokých vládních pozic.

Zatím mají více důvodů k optimismu stoupenci Demokratické strany, která by podle modelů mohla od příštího roku ovládat obě komory Kongresu. Demokratu Bidenovi zase průzkumy přisuzují zhruba osmibodové vedení v preferencích na úrovni celých USA, přičemž jeho náskok se od jara mění jen minimálně.

Ve většině států USA platí princip „vítěz bere vše“, tedy všichni volitelé hlasují pro vítězného kandidáta v daném státě. Neplatí to ale absolutně: Maine a Nebraska jsou výjimky, které využívají systém obvodů, kdy každý obvod hlasuje zvlášť a má své volitele, a tedy Maine i Nebraska mohou nakonec hlasovat pro republikána i demokrata. Přesto toto dělení není obvyklé a došlo k němu v případě každého státu pouze jednou: Nebraska rozdělila hlasy volitelů v roce 2008, Maine v roce 2016.

Každý stát si může vybrat, jak zvolit své volitele. V současnosti všechny státy berou ohled na obecné hlasování, na jehož základě jedna ze stran vybere zástupce do sboru volitelů.

Zvláštní případ tvoří Washington D. C. (což právně není stát, ale pouze obvod a nemá tedy zástupce v Kongresu), který má fixně určeny tři volitele.

Každý stát má tolik volitelů, kolik ho reprezentuje senátorů a poslanců v americkém Kongresu. Dva volitele má tedy každý stát za svá dvě senátorská křesla. K tomu každý stát připočte tolik volitelů, kolik má volebních obvodů (z každého volebního obvodu je do Sněmovny reprezentantů zvolen jeden poslanec).

Zároveň platí, že o korespondenční hlasovací lístky byl větší zájem mezi demokraty, v závislosti na harmonogramu jejich sčítání se tak mohou výsledky během procesu vyhlašování výrazně měnit a není vyloučeno, že v důležitých státech, jako je Michigan nebo Pensylvánie, nebude o vítězi jasno celé dny.

V USA probíhá hlasování už týdny

Pokud by například některý stát hlásil velmi těsný výsledek a zároveň by byl klíčový pro vyústění celého souboje o Bílý dům, lze očekávat protesty a právní kroky. Kolem pravidel voleb se už řadu týdnů vedou napříč USA desítky soudních sporů a nově například republikáni v Texasu požadují zneplatnění více než 100 000 hlasů odevzdaných v Houstonu.

Lidé v USA hlasují už několik týdnů, jednak na dálku, jednak v předčasně otevřených volebních místnostech. Spekuluje se o tom, že volební účast by letos mohla být nejvyšší za poslední dekády. V roce 2016 dosáhla 55,5 procenta, když hlasovalo bezmála 140 milionů lidí. Letos se do voleb už před hlavním termínem zapojilo na 100 milionů Američanů.

O příštím prezidentovi Spojených států bude jasno, až americké komise sečtou odevzdané hlasy voličů včetně všech korespondenčních. Poté začne několikaměsíční proces předání moci z rukou stávajícího prezidenta jeho nástupci.

Nově zvolený prezident USA se své inaugurace tradičně dočká na začátku roku následujícího po volbách. Ceremonie oficiálního uvedení do úřadu nové hlavy státu by se měla odehrát 20. ledna, a to před budovou amerického Kapitolu ve Washingtonu, D.C.