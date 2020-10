Exšéf labouristů Corbyn se nevypořádal s antisemitismem, strana mu pozastavila členství

Corbyn má po dobu vyšetřování pozastavené členství ve straně a v jejím poslaneckém klubu, a to kvůli svým vyjádřením a neochotě je následně odvolat, uvedla agentura Reuters s odvoláním na vyjádření labouristů.

Starmer prohlásil, že akceptuje zprávu v celém rozsahu a všechna její doporučení hodlá prosadit. „Pro stranu je to den hanby. Zklamali jsme židovské občany. Je mi opravdu líto způsobeného zármutku a utrpení,“ prohlásil Starmer, který byl ve vedoucí funkci i za Corbyna. „Už nikdy neselžeme při potírání antisemitismu a nikdy nezklameme vaši důvěru,“ slíbil.

Podle komise je strana zodpovědná za porušení zákona o rovnosti, za politické vměšování do stížností na antisemitismus a za selhání při školení, jak se vypořádat se stížnostmi a obtěžováním. „Je to neomluvitelné a vypadá to spíš jako výsledek neochoty čelit antisemitismu než neschopnost,“ poznamenala Caroline Watersová, která komisi vede.

Corbyn uvedl, že antisemitismus pokládá za „naprosto odporný, nesprávný a zodpovědný za některé z největších zločinů“ v dějinách lidstva. Prohlásil, že jako předseda strany byl odhodlán vymýtit rasismus a antisemitismus v každé podobě. Uvedl také, že neakceptuje všechna tvrzení zprávy, která podle něj z politických důvodů zveličila rozsah problému.