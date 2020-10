V USA se obnovují testy dvou vakcín proti covidu-19

Podle studie může v USA do února zemřít až půl milionu lidí

Než ale bude očkování, představují obranu protiepidemická opatření. V té souvislosti hrozí, že pokud nezačnou téměř všichni Američané důsledně nosit roušky, mohl by počet lidí zemřelých v zemi na covid-19 dosáhnout do února hranice půl milionu. Vyplývá to z uznávaného modelu Washingtonské univerzity, který se v minulosti již několikrát prokázal jako poměrně přesný.

Nyní Spojené státy registrují necelých 224 tisíc úmrtí přičítaných koronaviru a bezmála 8,5 milionu pozitivních nálezů na SARS-CoV-2. Podle Univerzity Johnse Hopkinse zaznamenaly za poslední den bezmála 84 tisíc potvrzených případů nákazy, dosud největší počet od začátku pandemie.

„Směřujeme do velmi významného podzimního/zimního nárůstu,“ prohlásil spoluautor studie Chris Murray. Předpokládaný počet zemřelých by se mohl snížit až o 130 tisíc, pokud by si 95 procent Američanů zakrývalo při setkání s ostatními ústa a nos, tvrdí vědci. Potvrzují tím dlouhodobý apel experta z krizového štábu Bílého domu Anthonyho Fauciho. Ten však v poslední době čelí stále vyhrocenějším útokům prezidenta Trumpa.

Republikánská hlava státu přitom ve čtvrteční debatě prohlásila, že se v USA již trend pandemie otáčí. Ministr zdravotnictví Alex Azar pak řekl, že Trumpova slova lze vykládat jako snahu o poskytnutí naděje Američanům v souvislosti s očekávaným brzkým příchodem vakcíny proti covidu-19.