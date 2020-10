Bolivijský exprezident Morales opustil Argentinu. Zřejmě se připravuje na návrat do vlasti

Morales utekl loni v prosinci do Buenos Aires poté, co rezignoval v důsledku povolební krize. Před několika dny oznámil, že se plánuje do Bolívie vrátit poté, co tam v prvním kole voleb uspěl jeho politický nástupce Arce.

„Můj návrat do Bolívie zatím nebyl naplánován,“ řekl Morales ve středu. Argentinský prezident Alberto Fernandez již dříve uvedl, že si velmi přeje Moralese při cestě zpět do vlasti doprovodit. Podle agentury Telam by měl exprezident přiletět zpět do Buenos Aires příští neděli.

Morales se vzdal moci loni v listopadu poté, co se prohlásil vítězem voleb, v nichž usiloval již o čtvrtý mandát. Opozice však odmítla výsledky uznat s tvrzením, že hlasování doprovázely podvody.