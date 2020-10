Uzavření obchodní dohody je stále možné, zní z Evropské komise i Británie

„Musí to být spravedlivá dohoda pro obě strany. Nepodepíšeme dohodu za každou cenu,“ prohlásil Šefčovič po pondělním setkání s britským ministrem Michaelem Govem. Spolu s Govem, který by měl během pondělního odpoledne vystoupit v britském parlamentu, slovenský eurokomisař předsedá zvláštnímu výboru pro dohled nad dodržováním brexitové dohody.

Na jejím základě Spojené království opustilo 31. ledna EU a vstoupilo do přechodného období. To skončí 31. prosince. Pokud se do konce roku nepodaří EU a Británii vyjednat dohodu o budoucích vztazích, bude se mezi nimi obchodovat na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO).