Thajský premiér odmítl rezignovat. V centru Bangkoku se opět protestuje

Protestní akce se v Thajsku konají již tři měsíce. Kromě odstoupení vlády požadují jejich účastníci také omezení pravomocí krále Mahá Vatčirálongkóna a novou ústavu. Thajská vláda vyhlásila v noci na čtvrtek v Bangkoku výjimečný stav a zavedla další opatření, demonstranti ale ve čtvrtek večer uspořádali v hlavním městě jednu z největších demonstrací za poslední dobu.

„Neodstoupím,“ řekl v pátek premiér Prajutch Čan-Oča na tiskové konferenci uspořádané po mimořádném zasedání kabinetu. „Vláda musí využít výjimečný stav. Potrvá 30 dnů nebo i méně, pokud to situace dovolí,“ dodal.

Prajutch Čan-Oča se do čela kabinetu dostal po převratu v roce 2014, kdy se moci chopila vojenská junta. V roce 2019 jeho strana vyhrála volby, před nimiž ale vojenský režim podnikl řadu kroků, aby se jeho představitelé ve vedení státu udrželi.

Protesty byly dosud pokojné

Demonstrace byly doposud převážně klidné. Jediný incident, který vláda zmiňovala při zdůvodnění výjimečného stavu, byl ten, při němž protestující pokřikovali na kolonu královny Sutchidy a v jednu chvíli jí bránili v průjezdu.

Policie v pátek oznámila, že dva z demonstrantů budou obviněni z násilí vůči královně, za což jim podle agentury Reuters hrozí trest od 16 let vězení po doživotí. Pokud by soud rozhodl, že obvinění ohrozili život královny, mohli by dostat i trest smrti.

Demonstranti požadují, aby asi čtyřicítka lidí zadržených za poslední týden při protestech byla propuštěna, a v pátek plánují v Bangkoku novou masovou akci.