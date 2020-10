Se striktními omezeními Izrael snížil podíl pozitivních testů. Bude se jednat o uvolnění restrikcí

„Život v posledních dnech byl složitý i ve srovnání s tím, co bylo v Izraeli na jaře. Myslím, že je to nutné zdůraznit i ve srovnání s Českou republikou, že Izraelci podruhé zažívali něco, co je daleko přísnější než to, co i teď zažívají občané v Česku,“ popsal náladu v Izraeli Borek.

Po třech týdnech platných opatření bude nyní jednat izraelská vláda o jejich uvolnění. „Omezení nevzdalovat se od domova ještě nepadlo. Ve čtvrtek má ale jednat vláda, vypadá to, že nějaká omezení skutečně padnou. Součástí uvolnění bude otevření letiště,“ nastínil zpravodaj. Izraelci měli nyní tři měsíce zakázáno vycestovat z Izraele.

Virus se nezastavil, podařilo se ale snížit podíl pozitivních výsledků

Striktní omezení pomohla Izraeli zejména ve snížení podílu pozitivních testů. „Co je nejoptimističtější, je to, že razantně klesá podíl pozitivních výsledků všech testovaných. Je to pod deset procent a je to návrat někam do srpna letošního roku, tedy před tou eskalací, a vypadá to, že ten trend pokračuje,“ vysvětlil Borek.

Podle něj se také snížily počty nakažených. Virus se ale stále úplně nezastavil. Denní nárůst v Izraeli momentálně zůstává na dvou až čtyřech tisících. Problém je ale s počtem zemřelých. „Stále v tuto chvíli neklesá počet umírajících na koronavirus, ten se v Izraeli pohybuje okolo 30 až 40 lidí,“ vyčíslil Borek.

Současné restrikce komplikují Izraelcům pořádání protestů

V Izraeli v současné době platí takzvaná uzávěra. Původně vláda rozhodla, že se občané nebudou moci s výjimkou nezbytných pochůzek vzdalovat od domova na více než půl kilometru, poté tento okruh rozšířila na kilometr. Za jarní uzávěry platilo nevzdalovat se od domova více než 100 metrů.

Toto omezení se týká i účastníků demonstrací. Izraelci pořádají každý víkend protesty hlavně proti premiérovi Benjaminu Netanjahuovi v Jeruzalémě i jiných městech. Další protest se má konat v sobotu večer.

Na akci mohou být pouze ve dvacetičlenných skupinách, které mezi sebou musejí dodržovat rozestupy a může jich být jenom tolik, jak to kapacita prostoru dovolí. Opatření omezuje také počet účastníků modliteb v synagogách i množství návštěvníků v soukromých domech.