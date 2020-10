Potíže vyřešíme, věří britští vyjednavači pobrexitové dohody. Ústupky čekají od Bruselu

Zástupci unijních států dávají najevo, že jsou ochotni v zájmu dohody protáhnout jednání do konce měsíce či do začátku listopadu. Na úterní schůzi přitom ministři zdůraznili, že EU nehodlá ustupovat britským požadavkům a naopak vyzývá Londýn ke vstřícným krokům ve zmíněných sporných tématech.

Pokud by se nepodařilo dohodu uzavřít v nejbližších týdnech, aby ji do konce roku mohly schválit parlamenty na obou stranách, zatížily by od ledna vzájemný obchod cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Obě strany nyní tvrdí, že jsou na to připraveny a raději se rozejdou bez dohody, než by uzavřely smlouvu špatnou. Ekonomové se shodují, že i vzhledem ke koronavirovým omezením by měla taková situace negativní dopad na EU i Británii, ostrovní země by jej však pocítila výrazně hůře.