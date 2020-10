Trump vystoupil před svými stoupenci. Už není nakažlivý, může z izolace, ujistil prezidentův lékař

Byl test negativní?

Ohledně Trumpova zdravotního stavu však podle světových agentur panují nejasnosti. S covidem-19 skončil v nemocnici, kde mu lékaři podali léky, z nichž se některé předepisují pacientům s těžkým průběhem covidu-19.

Podle agentury AP se Trump v sobotu objevil před svými příznivci s náplastmi na rukou, které mu tam pravděpodobně zůstaly po infuzi, a strávil na balkóně jen 18 minut. To je na Trumpovy poměry velmi krátký čas. Podle Reuters také z dosavadních prohlášení ani z informací Seana Conleyho jasně nevyplývá, že Trumpovy testy na koronavirus vyšly jednoznačně negativně.

Republikánský prezident usiluje o co nejrychlejší návrat k předvolební kampani před listopadovými volbami, v nichž usiluje o znovuzvolení. Poté, co se nakazil, byla zrušena druhá z plánovaných předvolebních debat Trumpa s jeho protikandidátem z Demokratické strany Joem Bidenem. Výrazným motivem letošní kampaně je i postup Trumpovy administrativy vůči pandemii covidu-19, která co do absolutních čísel zasáhla USA nejsilněji na světě.