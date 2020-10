V Izraeli vládne únava lidského materiálu. Chybí perspektiva, že koronavirová krize skončí, říká zpravodaj ČT Borek

Izraelskou politiku ohledně stanovování omezení proti koronavirové nákaze popsal jako „závody o to, jak voličům servírovat opatření“. Mezi tamními státníky prý panovala rivalita v tom, kdo se ukáže v co nejlepším světle. Na izraelskou vládu se také snesla kritika za to, že země nebyla schopna dostatečně trasovat nakažené.

Některé nemocnice už nepřijímají nakažené na JIP

Koronavirová situace v Izraeli je však podle Borka stále závažnější než v Česku. Blízkovýchodní země tak patří mezi nejpostiženější na světě, řekl zpravodaj s tím, že některé tamní nemocnice už nepřijímají pacienty na oddělení intenzivní péče.

„Izraelské zdravotnictví je špičkové, na rozdíl od těch českých ale několik nemocnic dosáhlo hranice, kdy už nepřijímají pacienty na JIP,“ popisuje Borek. Zpravodaj v pořadu dále řekl, že koronavirová nákaza i vládní opatření udělily velké rány také izraelské ekonomice. Mnoho místních prý přišlo o práci.

„Nezaměstnanost dříve dosáhla dvaceti procent. V týdenním rytmu jsme pozorovali, jak nejprve stoupá nad dvacetiprocentní hranici, pak to klesalo a teď to znovu stoupá. Izrael je země o trochu bohatší než Česko a míru zadlužení má zhruba stejnou, nemá ale nad sebou Brusel ani EU, kterou by mohl požádat o podporu,“ řekl Borek.