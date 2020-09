Francouzská policie vyklízí tábor migrantů v Calais kvůli zimě

Policie zatím z tábora odvezla kolem dvou set osob, 21 lidí zatkla, uvedla agentura AFP. „Rozhodl jsem se provést tuto operaci před nástupem zimy s teplotami kolem minus tří či čtyř stupňů,“ řekl Le Franc.

Podle něho by bezpečnostní složky do tábořiště poblíž nemocnice v Calais měly znemožnit přístup dalším lidem. Stovky migrantů v Calais žijí ve velmi neutěšených podmínkách s vidinou, že se jim podaří nelegální cestou překročit Lamanšský průliv směrem do Británie.

Dlouhodobě se snaží dostat ze severní Francie do Británie zejména v kamionech využívajících trajekty či tunel pod průlivem. V době koronavirových uzávěr, kdy jsou tyto možnosti omezené, začali v čím dál větší míře využívat cestu po moři.