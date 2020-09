Evropská unie by měla stanovit podmínky pro vstup Ukrajiny do společenství, řekla Čaputová po schůzce se Zelenským

„Každá země má mít právo svobodně si vybrat, kam bude patřit a jaká bude její budoucnost. Otevřeně podporuji to, aby Evropská unie stanovila konkrétní podmínky pro vstup Ukrajiny do Unie. Dát dané zemi vizi je velmi důležité, vím, jak to bylo důležité pro nás před naším vstupem do EU,“ uvedla na tiskové konferenci Čaputová.

Zelenskyj hovořil také o potřebě nastolit mír na Ukrajině a uvítal příměří v konfliktu mezi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatisty v Donbasu na východě jeho země.

„Ve srovnání s předchozími roky máme téměř dva měsíce klid zbraní. Je to nejdéle od vypuknutí konfliktu,“ řekl ukrajinský prezident. Ocenil, že Slovensko podporuje územní celistvost Ukrajiny, když například odsoudilo ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym, kvůli které EU v roce 2014 uvalila na Moskvu sankce.

Za účasti Čaputové a Zelenského podepsal slovenský ministr dopravy se svým ukrajinským kolegou dohodu o spolupráci při kombinované přepravě zboží z Asie do zemí EU přes Ukrajinu a Slovensko. Další dohoda se zase týká využívání a řízení letového provozu v části slovenského vzdušného prostoru, a to v souvislosti s přistáváním letadel na příhraničním letišti v ukrajinském Užhorodu.