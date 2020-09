Ukrajinský prezident v OSN varoval před snahou dělit svět na sféry vlivu

„Před 75 lety se založení OSN stalo symbolem toho, že se lidstvo musí poučit z tragické lekce druhé světové války. Ale okupace Krymu a vojenská agrese Ruska v Donbasu dokazují, že tato lekce nebyla zvládnuta. Připomínám, že to není jen válka na Ukrajině. Je to válka v Evropě. A není to jednoduše jen pokus o narušení svrchovanosti nezávislého státu, ale vypadá to na pokus vrátit se k rozdělní sfér vlivu ve světě,“ prohlásil Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina ve videozáznamu svého projevu, který byl promítnut v rozpravě VS OSN.

„Lidstvo během uplynulých 75 let dostihlo nejvyšších vrcholů i nejhlubších hloubek, dobývalo vesmír, a dokonce dokáže vést zasedání OSN na dálku. Skutečně nejsme schopni zastavit agresi a válku? Skutečně musíme dostat nové krvavé lekce, abychom našli smysl naší existence na této planetě?“ ptal se ukrajinský prezident. Pandemie koronaviru podle něj představuje výstrahu lidstvu a je nezbytné vrátit se k cílům a zásadám Charty OSN a začít je plnit. „Nemáme žádnou náhradní planetu, žijeme zde a jenom jednou,“ dodal.