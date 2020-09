„Čím zlejší jsou, tím lépe s nimi vycházím,“ řekl Trump o světových lídrech. Na pulty míří Woodwardova kniha

Trump uvedl jako příklad svých dobrých vztahů se světovými vůdci tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. „S Erdoganem vycházím velmi dobře, ačkoli bych údajně neměl, protože všichni říkají: 'To je ale hrozný chlap'. Ale víte, pro mně to funguje dobře,“ řekl Trump Woodwardovi. „Je to zvláštní, ty vztahy, které udržuju, čím drsnější a zlejší jsou, tím lépe s nimi vycházím,“ dodal prezident.

Woodward za tyto výroky Trumpa kritizoval, protože prezident podle něj jednostranně určuje zahraniční politiku USA, přičemž vychází dobře s autokratickými světovými lídry, jakým je například Erdogan, ruský prezident Vladimir Putin či korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán. Pro představitele tradičních spojenců USA, jakými jsou Německo či Jižní Korea, však nachází převážně slova kritiky. „Je tváří Spojených států ve světě. A prohlásil: 'Podívejte, vycházím s padouchy, ale ne s těmi hodnými,'“ řekl Woodward.

Úryvky z knihy novináře, který se v 70. letech se svým kolegou Carlem Bernsteinem podílel na rozkrytí kauzy Watergate, vzbudily v USA již četné kontroverze. Trump například Woodwardovi řekl, že úmyslně zlehčoval riziko plynoucí z šíření covidu-19, aby nevyvolal v USA paniku.

Prezidentův sok v nadcházejících volbách Joe Biden následně prohlásil, že Trumpovo jednání hraničí se zločinem. USA jsou co do počtu odhalených případů koronaviru nejvíce zasaženou zemí na světě a registrují rovněž nejvíce mrtvých s covidem-19.