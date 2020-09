„Vměšují se do vnitřních věcí Běloruska.“ Minsk kritizuje litevskou podporu Cichanouské

„Přijetím tohoto dokumentu se litevští zákonodárci hrubě vměšují do vnitřních věcí Běloruska a projevují otevřenou neúctu ke svrchovanému právu běloruského lidu samostatně si vybírat vedení a určovat cestu rozvoje své země,“ praví se v prohlášení. „Pokus litevských poslanců jmenovat vůdce běloruského lidu je proti zdravému rozumu. Podobné počínání je provokací a je nepřípustné, porušuje mezinárodní normy i běžnou mezistátní a parlamentní praxi,“ dodalo vedení běloruského parlamentu.

Litva, Lotyšsko a Estonsko na konci srpna zakázaly běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi a 29 dalším běloruským představitelům vstup do Pobaltí v rámci společně ohlášených sankcí proti minskému režimu. Tyto osoby byly podle Vilniusu zapojené do zfalšování prezidentských voleb z 9. srpna a do neoprávněného použití síly proti účastníkům demonstrací. Sankce proti konkrétním představitelům běloruského režimu chystá také Evropská unie. Minsk odpověděl na sankce z Pobaltí obdobně, jména na své černé listině ale neoznámil.