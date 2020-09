Izrael odsoudil k doživotí židovského osadníka zodpovědného za žhářský útok

Soud v květnu shledal Amirama ben Uliela vinným z trojnásobné vraždy. Do domu spící palestinské rodiny v palestinské vesnici Kfar Duma na Západním břehu Jordánu podle soudu před pěti lety hodil zápalnou bombu. O život tehdy přišel teprve osmnáctiměsíční chlapec Alí Dauábší. Jeho matka Rihám a otec Saad později podlehli svým zraněním. Alíův čtyřletý bratr Ahmad přežil.

Z činu byl obviněn také ben Ulielův společník, který byl v roce 2015 nezletilý a který se loni přiznal, že se podílel na plánování, avšak ve sjednaný čas k domu nepřišel. Nad ním by měl soud podle izraelského webu The Times of Israel vynést rozsudek ve středu.

Ben Ulielovy činy byly podle verdiktu „pečlivě naplánovány a vycházely z radikální ideologie, kterou zastával, a z rasismu“. Muže soud odsoudil k trojnásobnému doživotnímu odnětí svobody. Dalších dvacet roků za mřížemi dostal za ublížení Ahmadovi a za žhářský útok na druhý dům, který však v tu chvíli byl prázdný. Zraněnému Ahmadovi a majiteli druhého domu musí odsouzený zaplatit 258 tisíc šekelů (zhruba 1,7 milionu korun).