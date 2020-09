Měsíc od exploze v Bejrútu záchranáři stále hledají přeživší

Tým chilských dobrovolníků budovu prohledává týdny poté, co profesionálové odešli. Místní si až protestem vynutili pokračování operace i v noci. „Lidé, kteří sem přišli, tlačili na obnovení záchranných prací,“ říká obyvatelka Bejrútu Šadín Fakíhová.

Je to naděje z nejtenčích. Záchranáři se jí ale nemíní vzdát, dokud trosky kompletně neprohledají. „Naše technologie detekovaly možný život v podzemí budovy. Dech,“ popisuje chilský záchranář Francisco Lermada.

Politici o všem věděli, říká přezivší

Město a jeho lidé se z ničivé exploze jen těžce vzpamatovávají. Šádímu Rízkovi trvalo týdny, než sebral odvahu vrátit se do zničeného Bejrútu. V jeho očích je exploze tragické vyvrcholení let korupce a sektářských svárů. Právě on je jedním z přeživších explozí. „Mé tělo je samá jizva. Navždy mi budou připomínat, čím jsem prošel, a ze všeho nejvíc jizvy na mé psychice,“ říká.

Podle něj by měli být politici dohnáni k zodpovědnosti. „Nikdy neodpustím, nikdy nezapomenu. Všichni to věděli a nikdo nás nevaroval,“ připomíná.

Kritika ještě zesílila po nálezu dalších čtyř a půl tun dusičnanu amonného u vjezdu do přístavu. Výbuch skoro tří tisíc tun stejné látky, který začátkem srpna zabil na dvě stě lidí a způsobil miliardové škody, se stále vyšetřuje.

Libanon je na pokraji ekonomického kolapsu a jeho vedení je pod tlakem. Jeho nejviditelnější tvář – francouzský prezident Emmanuel Macron – dal libanonským politikům ultimátum. S reformami mají začít do konce října, jinak jim hrozí sankce.