Malý ostrov uprostřed velké pře. Kastelorizo je symbolem řecko-tureckého sporu

V centru letitých pří mezi středomořskými sousedy se ocitl třeba malý ostrov Kastelorizo. Leží pět set kilometrů od Atén, sto třicet od Rhodu a dva kilometry od tureckého přístavního města Kas.

Řecko tvrdí, že každý jeho ostrov, ať je sebemenší a ať je jakkoli blízko tureckému pobřeží, má právo na vlastní kontinentální šelf a výhradní ekonomickou zónu.

Kastelorizo by v takovém případě doslova ve dví rozčísl turecké nároky ve východním Středomoří. Pokud by naopak bylo po vůli Ankary, z ostrova by se stala řecká enkláva obklopená tureckými vodami.