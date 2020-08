Francie zpřísňuje koronavirová opatření, roušky se vracejí do kin i divadel

Tento vývoj znepokojuje francouzské sousedy – německé ministerstvo zahraničí vydalo varování před cestami na Azurové pobřeží, do Paříže či jejího okolí.

Někteří Francouzi nasazují roušky i dobrovolně

Francouzi mezitím začínají nosit dobrovolně roušky v parcích i tam, kde to není povinné. A to včetně mladých lidí. „Dělám všechno pro to, abych neohrozil členy své rodiny a jejího okolí, kteří si i kvůli věku musí dávat větší pozor,“ uvedl Michael, který pracuje jako kurýr.

Premiér Castex ve středu reagoval na zhoršující se čísla novými opatřeními, mezi něž patří i povinnost nošení roušek v kinech a divadlech. Zároveň chce ale umělcům pomoci. „Z balíčku na oživení ekonomiky obdrží kulturní sektor dvě miliardy eur,“ uvedl.

Celkem má stát na obnovu hospodářství po pandemii uvolnit sto miliard eur. Podrobnosti představí prezident Macron příští týden.