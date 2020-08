Kreml zpochybnil závěry o otravě Navalného. K vyšetřování nevidí důvod

Mluvčí Navalného Kiry Jarmyšová podle agentury AP se nechala slyšet, že reakci Kremlu očekávala. „Bylo zjevné, že zločin nebude řádně vyšetřen a pachatel nalezen. Ale my všichni přesně víme, kdo to byl,“ konstatovala Jarmyšová podle agentury AP.

Dle německých lékařů, kteří Navalného ošetřují v nemocnici v Berlíně, nález ukazuje na otravu substancí ze skupiny nazvané inhibitory cholinestrázy. Konkrétní substance zatím ale známá není. Podle nemocnice vzorky prověřovalo několik nezávislých laboratoří.

Inhibitory cholinesterázy jsou látky, které mohou zvýšit komunikaci mezi nervovými buňkami v mozku a někdy se používají k dočasnému zlepšení či stabilizaci stavu pacientů s demencí. Vedlejšími účinky takové léčby jsou podle agnetury Reuters mimo jiné zvracení, svalové křeče, bolesti hlavy a halucinace. Některé druhy pesticidů rovněž využívají inhibitorů cholinesterázy, proto mohou být pro lidské zdraví toxické.

V Rusku byly testy negativní

Ruská strana ale nález německých laboratoří odmítá. Přítomnost inhibitorů cholinesterázy totiž prý zjišťovali lékaři v omské nemocnici, kde původně Navalnyj ležel, a testy byly negativní. Peskov zdůraznil, že omští lékaři o Navalného život bojovali tři dny a možná mu zachránili život.

Také experti upozornili, že je příliš brzy na to vyvozovat závěry o tom, jak toxická látka pronikla to Navalného těla. Zároveň však poukazují na to, že paralytická látka novičok, kterým byl v roce 2018 v Británii otráven bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera, byl také inhibitorem cholinesterázy.

„Jedovaté inhibitory cholinesterázy mohou být podávány mnoha způsoby, mohou být transportovány mnoha způsoby a jsou velmi účinné,“ řekl podle AP toxikolog Richard Parsons z londýnské univerzity King's College. „Proto jsou oblíbenou metodou trávení lidí,“ dodal. Americký expert Thomas Hartung je pak přesvědčen, že látka bude brzy rozpoznána, protože tento typ látky se dá odhalit i dny a týdny po otravě.