Lukašenkovi se podaří odpor ustát, míní Jindrák. V Bělorusku se podle něj nic velkého nestane

Jindrák podotýká, že Lukašenko hledá vnějšího nepřítele, kterému by mohl přisoudit zodpovědnost za protesty. „Já nevím, co má Lukašenko v plánu, ale mám obavy, že bude připravovat změnu, která bude trvat pět let,“ řekl. Podle něj se podaří Lukašenkovi ustát odpor. „Říkám to strašně nerad, ale obávám se, že se nestane nic velkého,“ dodal.

Přijměme Magnitského zákon, vyzval Fischer

Evropská rada prosadila stanovisko, ve kterém neuznává výsledky prezidentských voleb v Bělorusku. Takové usnesení v české Poslanecké sněmovně neprošlo. Jindrák připomněl, že společné prohlášení odsuzující násilnosti v Minsku podepsali i prezidenti Visegrádské čtyřky. Šéfové unijních zemí v tuto chvíli také připravují seznam lidí, kteří budou za násilnosti páchané na běloruských občanech sankciováni.

„Česká republika se může sama rozhodnout, aby sankciovala konkrétní prominenty toho režimu,“ připomněl Fischer takzvaný Magnitského zákon, pro který je už ve sněmovně zajištěna podpora od opozice. Podle něj by šlo o desítky či o stovky osob, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na Českou republiku.

Podle Jindráka bude na pondělní vládě předložena celá řada konkrétních návrhů, jak Bělorusům pomoci. Jeden z nich bude aktivace zdravotní pomoci, která podle Jindráka bude spuštěna okamžitě.

„Je to velmi málo, zdravotní pomoc je dobrá, ale tam jde o životy. My ani nevíme, kolik lidí je vězněno,“ kritizoval Fischer. Podle něj by první mise mohla být, že Česká republika v rámci OBSE prosadí inspekci do věznic.