Babiš nevidí důvod pro individuální české sankce vůči Bělorusku, chce jednotný postup EU

Stávající běloruský prezident Alexandr Lukašenko podle oficiálních údajů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i vlády mnoha zemí ale považují výsledky za zmanipulované, v Bělorusku pokračují masivní protesty. Ministři zahraničí zemí EU se v pátek shodli na sankcích na běloruské představitele zodpovědné za násilné potlačení protestů a falšování výsledků sporných voleb hlavy státu.

„Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby,“ řekl Babiš a doplnil, že seznam by měl být hotový do pátku.

K individuálním sankcím, které v případě průtahů připustil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), nevidí důvod. „My nechceme poškodit tu zemi, ty lidi. Musíme postupovat jednotně a domluvit se na tom,“ dodal premiér Babiš. Uvedl také, že o věci hovořil v pondělí s českým velvyslancem v Bělorusku Tomášem Pernickým.