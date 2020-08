„Hlavní vzpomínka je, že to bylo velmi hlučné.“ Před 75 lety odlétli sirotci z Terezína do Británie

Židovští sirotci 15. srpna 1945 nastoupili v Praze do britského letounu. Ještě před čtvrt rokem přežívali v koncentračním táboře Terezín. Úplavice a tyfus byly všudypřítomné – stejně jako zápach a strach ze smrti.

„Hlavní vzpomínka je, že to bylo velmi hlučné. Nevím proč, ale vždycky jsem po nástupu do bombardéru chtěla létat. Běhala jsem po letišti, nakonec mě chytli a dali do toho bombardéru. Co jsem věděla o životě? Neměla jsem žádné rodiče. Moji mámu poslali do Osvětimi, mého otce předtím do Lodže,“ vzpomíná dětská přeživší holocaustu Zdenka Husserlová.

Stejně jako u současných dětských uprchlíků bez rodičovského doprovodu byla většina židovských sirotků v pubertálním věku. Husserlová patřila mezi patnáct dětí mladších 10 let.

„Byla jsem velmi hubená, moje ruce byly jak sirky. Oddělili mě od matky. Nepamatuji si matku, protože nás separovali. Co v šesti a půl letech dívka věděla o nacistech? Dodneška, neměla bych používat slovo nenávist, ale já je absolutně nenávidím. Nenávidím je. Byla jsem dítětem, které se snaží žít normální život, ale nebyl to normální život. Lidé říkali, že jsem si vedla docela dobře. Byla jsem ovšem vystrašená. Naprosto vystrašená. Co jsem měla vědět o světě v šesti a půl letech? Nic,“ líčí.

Ohlédnutí

Někteří sirotci se ještě naposledy vyfotili před Husovým pomníkem v Praze. Pak se jejich prvním domovem staly břehy jezera Windermere v Anglii.

„První skupina tří set dětí, které byly z Terezína, představovala jen malou část ze všech, které byly při osvobození Terezína. Samozřejmě tam byla řada dětských přeživších, co zůstali v Praze a v jiných částech Česka po zbytek svého života,“ popisuje historička Rebecca Cliffordová ze Swansea University.

Britské ministerstvo vnitra si vyhradilo, že do Británie nesmělo přijít žádné dítě, pokud mělo podlomené zdraví. Všechny tyto děti by na tom byly velmi špatně, pokud by se jim po několik měsíců nedostávalo znamenité zdravotní péče v Praze, upozorňuje Cliffordová.

„Osobně si myslím, že je třeba mluvit o těchto dětech. Když přišly do Británie v létě 1945, byl tu příval zájmu o jejich životy a zkušenosti, kterými si prošly. Široká britská veřejnost o nich četla novinové články. Psychologové v Británii se zajímali o možnou odezvu, jakou mají jejich prožitky. Velice se zajímaly i humanitární organizace, jak by mohly těmto dětem pomoct. Byl to úplný příval aktivity,“ dodává.

Hodně z toho podle ní říkalo, jak Britové viděli to, co dnes nazýváme holocaustem. Potom byly zapomenuté po dlouhou dobu. „Tím, že na ně nezapomínáme, se můžeme podívat zpět a promyslet, co válka a holocaust znamenaly pro Brity těsně po konci války. Svým způsobem to byla nehoda. Děti přežily holocaust v řadě koncentračních táborů,“ vysvětluje historička.