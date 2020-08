Chaos v zemi cedrů. Protivládní demonstrace otřásají Libanonem

Krátce poté, co si masivní exploze budovy v bejrútském přístavu vyžádala více než sto padesát životů, se obyvatelé hlavního města vydali demonstrovat do ulic. Libanon prochází dlouhodobě ekonomickou krizí, ta je navíc podpořena válkou v Sýrii. V samotném Libanonu našlo útočiště přes půldruhého milionu syrských uprchlíků. Ozývají se hlasy, že pokud krize bude dále sílit, mohla by se jedna z doposud nejliberálnějších zemí Blízkého východu ocitnout opět na hranici občanské války.