Před 70 lety vykročili Američané z floridského mysu do vesmíru

Tragédie na Mysu Canaveral

Ani floridskému kosmodromu se nevyhnuly tragické nehody. V lednu 1967 shořela při přípravě prvního pilotovaného letu projektu Apollo na startovací rampě kabina, v níž zahynuli astronauti Virgil Grissom, Edward White a Roger Chaffee.

Během simulace startu se objevil zkrat na elektrické instalaci, který způsobil požár. Následky byly o to horší, že kabina byla naplněna čistým kyslíkem a nevhodná konstrukce vstupního otvoru lodi neumožňovala rychlou evakuaci posádky.

Havárii Apolla 1 co do počtu obětí překonala 28. ledna 1986 nehoda raketoplánu Challenger. Několikrát odkládaný let skončil po pouhých 73 vteřinách mohutnou explozí, která raketoplán roztrhala na kusy.

Kabina se sedmičlennou posádkou spadla do moře z výšky 14 kilometrů. Velitel Francis Scobee, pilot Michael Smith, palubní specialisté Judith Resniková, Ronald McNair, Allison Onizuka, Gregory Jarvis a učitelka Christa McAuliffeová, která se mise účastnila v rámci snahy NASA přiblížit vesmírný program veřejnosti, neměli šanci na přežití.