Starostu jihokorejského Soulu našli mrtvého, spekuluje se o sebevraždě

Pak byl právník a zabýval se případy souvisejícími s lidskými právy. Do úřadu starosty byl poprvé zvolen roku 2011 a loni v červnu byl jako vůbec první do funkce vybrán potřetí po sobě. Patřil k Jednotné demokratické straně prezidenta Mun Če-ina a byl považován za možného stranického kandidáta v prezidentských volbách, jež se mají konat v roce 2022.

Starostova dcera se obrátila na policii ve čtvrtek odpoledne místního času s tím, že když otec před asi pěti hodinami odešel z domu, předal jí vzkaz, který měl podobu poslední vůle. Policie jeho bližší obsah nezveřejnila. Pak z domu odešel dopoledne ve svetru a s batohem. Podle místních úřadů nepřišel do práce a zrušil veškerý pracovní program. Podle dcery měl vypnutý telefon.

Jonhap uvedla, že bylo tělo nalezeno v kopcích na severu Soulu v pátek brzo ráno místního času, nedaleko místa, kde byl naposledy zaznamenán signál starostova telefonu a které je poblíž jeho bydliště. Policie do pátrání po Pak Won-sunovi nasadila sedm set lidí, tři bezpilotní letadla a policejní psy. Pátrání začalo v soulské čtvrti Songbuk.

Sebevraždu spáchali exprezident či prominentní poslanec

Jestliže se potvrdí hypotéza o sebevraždě, bude Pak Won-sun dalším z vysoce postavených jihokorejských činitelů, kteří své problémy řešili dobrovolným odchodem ze světa. V roce 2009 spáchal sebevraždu bývalý prezident Ro Mu-hjon. Při vycházce do hor nedaleko svého domu na jihovýchodě země skočil do rokle. K činu ho patrně vedl korupční skandál, do nějž byla zapletena jeho rodina.

Předloni zase spáchal sebevraždu prominentní poslanec Ro He-čchan, zapletený do korupčního skandálu. Čelil podezření, že dostal 50 milionů wonů (dnes 986 tisíc korun) od blogera, který byl souzen kvůli obvinění, že se na hlavním jihokorejském internetovém vyhledávači dopouštěl manipulace s veřejným míněním.