Pět desítek expertů kritizuje izraelský plán anexe části Palestiny

Pod prohlášení se podepsalo asi padesát nezávislých odborníků. Vyjadřují v něm také nesouhlas s postojem USA, které záměr izraelského premiéra Benjamina Netanjahua podporují. Experti UNHCR to označují za „nezákonný plán“ na rozšíření svrchovanosti, de facto anexi území, na kterém chtějí mít Palestinci svůj stát.

Záměr se opírá o americký mírový plán pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Do jaké míry by ale Spojené státy rychlou anexi podpořily, není podle izraelských médií jasné. V posledních dnech se dokonce spekuluje, že na ni možná vzhledem ke sporům v koalici nemusí dojít.

Proti jsou arabské státy

Zásadně se proti anexi staví Palestinci, kteří bojkotují jednání s USA, i arabské státy. Nesouhlasí například Jordánsko, které má s Izraelem uzavřenou mírovou dohodu. Podobně se vyjádřily i Spojené arabské emiráty (SAE).

Velvyslanec SAE ve Washingtonu Júsif Utajba dokonce uvedl, že pokud Izrael přistoupí k anexi části Západního břehu Jordánu, nemůže očekávat normalizaci vztahů s arabským světem. „Anexe by zcela určitě a okamžitě překazila izraelské snahy zlepšit bezpečnostní, ekonomické a kulturní vazby na arabský svět a SAE,“ uvedl v izraelském deníku Jediot Achronot.

EU: Amerika by se měla snažit o oživení mírových rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci

Evropská unie (EU) chce přes odlišné názory hledat s USA společnou řeč v klíčových tématech zahraniční politiky jako jsou vztahy s Čínou či blízkovýchodní mírový proces. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že Washington by se měl zapojit do snah o oživení mírových rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci. Základem by však podle něj neměl být americký plán, který de facto schvaluje anexi, se kterou EU nesouhlasí.