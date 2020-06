Izrael zastavil další uvolňování. Opět přibylo nakažených

Podle Borka jsou taková slova tabu. Tamní politici si totiž dávají pozor, aby trend za druhou vlnu neoznačili. „V Izraeli je evidentní opětovný nárůst denních přírůstků nakažených, zároveň se ale Izrael velmi vyhýbá tomu, aby to nazýval druhou vlnou,“ vysvětlil. Zároveň upozornil, že se situace nedá srovnávat se situací v březnu, kde v rekordních dnech bylo nově nakažených za den okolo čtyř stovek.

Slibný průběh následuje karambol

„Je to nevítané, březen byl šok a duben byl jisté zniternění toho faktu, že ekonomika a společenský život fungují jinak. Izraelci se dokázali uskrovnit. Květen pak přinesl optimismus,“ popsal průběh epidemie v zemi Borek.

„Nyní nastává jakýsi karambol tohoto příběhu. Pro psychiku Izraelců to je velice nepříjemná věc. Příští dny a týdny ukážou, jestli to bude směřovat k něčemu zásadnějšímu,“ naznačil. Podle něj obyvatelé těžko snášejí fakt, že po tom všem, co si dokázali odpustit, je cesta z pandemie dále nejednoznačná.

Nárůst souvisí s otevřením škol

Paralelu mezi Izraelem a Českou republikou Borek v jistých věcech vidí. „Izrael a Česko byly velice podobné co se týče zvládání epidemie a je evidentní, že opětovný nárůst souvisí s tím, že se ekonomika a život otevřely,“ uvedl. Zpravodaj upozornil, že velká část nových případů se vyskytla ve školách, které se stejně jako u nás studentům z části otevřely.

Vláda ale k plošnému uzavření škol zatím nepřistoupí. „Izrael zařadil neutrál, ne zpátečku,“ řekl Borek. Právě plošné uzavření by bylo vnímáno jako krok zpět. Politici ale zatím volí strategii uzavírání těch škol, ve kterých se nákaza projevila a dotčené studenty a pedagogy poslala do karantény.

Celkově lze podle Borka v Izraeli vidět, že ostražitost obyvatel polevila. Zatímco v březnu zažil absolutně vylidněnou pláž v Tel Avivu, nyní je ve stejném městě na programu několik velkých akcí, kde se epidemiologická opatření příliš nedodržují.