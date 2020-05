V Německu i USA nově nakažených přibývá pomaleji, v Římě se potýkají s odhozenými ochrannými pomůckami

Spojené státy v pondělí večer naopak bez bližšího vysvětlení oznámily, že o dva dny uspíší chystaný zákaz vstupu do země pro cizince, kteří byli za uplynulé dva týdny v Brazílii. Opatření mělo původně začít platit v pátek, nyní však nabude účinnosti už od středy.

USA a Německo spojuje slábnoucí počet nakažených. Německo chce k 15. červnu zrušit varování pro turisty před cestami do 31 zemí, včetně Česka. Podmínkou ale bude dobrá epidemiologická situace.

Spojené státy, v nichž žije bezmála 330 milionů obyvatel, jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa. Denní bilanci zemřelých v USA ale již převýšila Brazílie, kde je epidemie stále na vzestupu a která dnes ohlásila dalších 807 zemřelých.

Německo za pondělí zaznamenalo 432 nových případů koronavirové nákazy a dalších 45 lidí kvůli komplikacím souvisejícím s infekcí zemřelo. Vyplývá to z dat Institutu Roberta Kocha (RKI). V Německu s 83 miliony obyvatel se dosud nakazilo 179 002 lidí, z nichž 8302 zemřelo.

V Brazílii za poslední den přibylo 11 687 nakažených koronavirem. Je to méně než o den dříve, kdy země evidovala bezmála 16 tisíc infikovaných. Jihoamerická země s 210 miliony obyvatel registruje celkem již 374 898 případů nemoci covid-19, což ji řadí na druhé místo za Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u 1,66 milionu lidí. Co do počtu obětí zaujímá Brazílie s 23 473 zemřelými šestou příčku.