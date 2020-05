„Libanon už není izraelským problémem,“ zaznělo před dvaceti lety

Železná opona

Tehdy byl důstojníkem libanonské milice, která bojovala po boku Izraelců. Osobně se znal s Bennym Gantzem, velitelem libanonské spojenecké jednotky a současným předsedou Knesetu. Měl jen pár hodin na rozhodnutí, zda žít pod vládou Hizballáhu, anebo odejít do exilu. Zvolil to druhé.

Podobně jako dalších několik tisíc jeho bývalých spolubojovníků žije nyní v Izraeli, kde získal občanství. Na Libanon může už dvacet let jenom vzpomínat. „Pořád se dívám do budoucnosti a doufám, že přijde den, kdy se zase vrátím domů do Libanonu,“ neztrácí prý naději, že se do rodné země opět podívá.

Splnění jeho přání zatím příliš nadějně nevypadá. Napříč zeměmi se táhne „železná opona“. Na jedné straně vlajky Izraele, na straně druhé prapory Hizballáhu. A na obou stranách lidé, jimž neprostupná hranice změnila životy.