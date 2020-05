Brazílie hlásí rekordní nárůst nových případů. Podle experta WHO zůstane koronavirus mezi lidmi možná napořád

„Pro mě to není přijatelná odpověď, zejména pokud jde o školy,“ reagoval na odborníkova slova ve středu večer místního času Trump. Poznamenal, že přijatelné by pro něj bylo pouze oddálení nástupu do škol v případě učitelů „určitého věku“. Ti by podle něj měli v klidovém režimu zůstat ještě několik následujících týdnů.

„U mladých dětí, tedy myslím u žáků, je to opravdu, jen se podívejte na statistiky, je to celkem úžasné,“ dodal šéf Bílého domu. Zpravodajský server BBC v této souvislosti napsal, že Trumpův komentář přichází ve chvíli, kdy se objevují u dětí případy vzácné zánětlivé nemoci, která nejspíš souvisí s covidem-19.

USA za poslední den podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenaly v souvislosti s koronavirem dalších 1813 úmrtí. V porovnání s předchozím dnem je nárůst mrtvých stabilní. Spojené státy jsou v tomto ohledu nejvíce zasaženou zemí na světě. Od začátku pandemie evidují více než 84 tisíc obětí a skoro 1,39 milionu nakažených.

Německo hlásí oproti předchozímu dni nárůst nových případů