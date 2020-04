Kim Čong-un už nebyl týdny na veřejnosti. Spekuluje se, kdo by ho mohl v čele KLDR nahradit

Objevily se i zprávy, že Kim prodělal kardiovaskulární zákrok, či dokonce, že je ve vegetativním stavu. „I kdyby byl Kim mrtvý, nemyslím, že by nám to řekli. Pravděpodobně by se něco odehrálo za scénou, aby se vyjasnilo, kdo velí,“ upozornil politolog Robert Kelly z Národní univerzity v jihokorejském Pusanu.

Satelity zachytily Kimův vlak a pak i jeho jachtu ve Wonsanu - další náznak, že by mohl být na východním pobřeží, kde má oblíbený prázdninový resort, ale taky se tam konají vojenská cvičení a testují rakety.

Život v metropoli Pchjongjangu zatím plyne jako obvykle. Minulý týden vypukla nákupní panika, ale souvisela spíš s opatřeními proti koronaviru než se spekulacemi o Kimovi.

Sestra, syn nebo strýc?

Pokud by Kim Čong-un skutečně zemřel, není jasné, kdo by ho nahradil a zda by to byl někdo z funkcionářů, nebo pokrevní linie. Kimova mladší sestra Kim Jo-čong už v minulosti zastupovala severokorejského vůdce v Jiží Koreji.

V poslední době bývá označována za číslo dvě v mocenské hierarchii Severní Koreje, zúčastnila se také bratrových schůzek s americkým či čínským prezidentem. Spekuluje se i o tom, že by Kim Jo-čong v čele země mohla stanout jako regentka, dokud nedospěje Kimův desetiletý syn.

Znalci KLDR považují nástupnictví Kimovy sestry za nepravděpodobné. Severní Korea je patriarchální společnost, kde mají dominantní postavení muži. Strana a armáda by se těžko smířily s tím, že jim velí žena.