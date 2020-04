V Bruggách nechali turisté ročně 20 miliard. Teď město strádá

Bohatství a slávu městu přineslo moře, přesněji námořní obchod se suknem ve středověku. Až do 15. století bohaté Bruggy spojoval s mořem kanál. Jenže ten se pak zanesl a bohaté město přišlo o přístup k moři i zdroj příjmů.

Díky tomu se ale na pět set let zakonzervovalo do dnešní úchvatné podoby a stalo se turistickým magnetem. Ovšem v těchto dnech jako by se doba opakovala – i toto bohatství vyschlo.

Tentokrát kanálem přestaly proudit příjmy z turistiky. Lodě se zastavily, restaurace a obchody uzavřely. Město, které se stalo obětí své krásy a zvyklo si na peníze od turistů, se ze dne na den dostalo na mizinu.