Gantz dostal víc času na sestavení izraelské vlády. V jednání s Netanjahuem hlásí pokrok

Média: Gantz a Netanjahu hlásí pokrok v jednání

List The Jerusalem Post napsal, že Netanjahu a Gantz vyzvali v pondělí večer k sestavení společné vlády ve jménu boje s šířením koronaviru a oznámili výrazný pokrok v jednání. Raději, než by jednali celou noc, se však rozhodli, že se znovu sejdou se svými vyjednávacími týmy další den ráno, aby dokončili dlouho očekávanou dohodu.

List The Times of Israel však dodává s odkazem na web Ynet, že politici jednají i o verzi, že by musely být vyhlášeny další volby. A to v případě, že by nejvyšší soud rozhodl, že Netanjahu nemůže kvůli obvinění z korupce a dalších zločinů vládu skládat. Oba politici se podle předchozích zpráv dohodli, že se budou v čele kabinetu střídat.