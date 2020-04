USA čekají strašné týdny, varoval Trump. O koronaviru budou jednat ministři zemí NATO

Oznámil to úřadující ministr námořnictva Thomas Modly. Dodal, že se stále hledají možnosti, kam vojáky umístit do karantény. Podle agentury AP vojsko uvažuje například o pokojích v hotelech. Původně posádka lodi čítala pět tisíc členů, nákaza se prokázala u 93 z nich.

Nejhůře zasaženým místem je New York, kde zemřelo přes 1370 lidí. Na tamním letišti ve středu odpoledne místního času (pozdě večer SELČ) přistál ruský letoun naložený desítkami tun zdravotnického materiálu. Informovala o tom agentura Reuters, která ruskou humanitární pomoc Američanům označila za skvělý marketingový tah ze strany šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Šéf Bílého domu také řekl, že nevyhlásí karanténu na celém území USA, protože počty nakažených se v jednotlivých amerických státech liší. Vysvětloval také, že když se dozvěděl o „závažnosti“ nového typu koronaviru, přestal nákazu přirovnávat ke chřipce, jak to dělal v prvním období pandemie.

Okolo 146 tisíc trestanců ve 121 amerických federálních věznicích bude kvůli koronaviru na následující dva týdny uzavřených ve svých celách, uvedla agentura AP. Vězni budou mít i nadále přístup k některým službám, jako je psychiatrické ošetření či výukové programy.

Důvodem je neutěšená situace v těchto zařízeních, kde vězni žijí pohromadě v těsných celách a společně tráví volný čas.

O pandemii budou jednat i ministři zemí NATO

O dalších možnostech spolupráce Severoatlantické aliance v boji proti koronaviru budou ve čtvrtek na dálku jednat ministři zahraničí NATO. Vůbec první videokonference šéfů spojeneckých diplomacií bude věnována také posílení výcvikové mise v Iráku či budoucnosti operace v Afghánistánu.

Spojenecké země využívají v době pandemie spolupráci v rámci Aliance zejména k přepravě nedostatkových ochranných prostředků či lékařského vybavení. V rámci krizové pomoci organizované prostřednictvím aliance například minulý týden odletěla do Itálie a Španělska zásilka respirátorů z 3D tiskáren a ochranných obleků z Česka. Pomoc ve vojenských letadlech proudí také mezi dalšími státy a vojáci se zapojují do řady akcí v rámci prevence šíření nákazy v jednotlivých zemích.

Podle šéfa Aliance Jense Stoltenberga budou ministři debatovat o tom, jak pomoc rozšířit, zefektivnit a urychlit. Zabývat se ovšem budou i dalším osudem svých misí ve světě, na jejichž chodu se pandemie až na zpřísnění hygienických pravidel nijak nepodepsala.

Obavy zemí EU o demokracii

Třináct členů Evropské unie dalo najevo své obavy ohledně restriktivních opatření přijímaných kvůli pandemii koronaviru a jejich dopadu na principy právního státu, demokracie a základních hodnot sedmadvacítky.

O prohlášení, které jménem zbývajících 12 států zveřejnilo nizozemské ministerstvo zahraničí, ve čtvrtek informovala agentura DPA. Česká republika mezi nimi není.

Stalo se tak poté, co maďarský parlament tento týden schválil zákon posilující pravomoci vlády Viktora Orbána. Ta může řídit zemi pomocí dekretů bez nutnosti souhlasu poslanců a to po neomezeně dlouhou dobu. Podle kritiků je zneužitelná také možnost uvěznit novináře až na pět let za údajné záměrné šíření nepravdivých nebo poplašných zpráv o koronaviru.

V prohlášení sice Maďarsko výslovně zmíněno není, ale uvádí se v něm, že „opatření je třeba omezit na ta nutně potřebná, mají být přiměřená a časově ohraničená, mají být pravidelně prověřována a mají být v souladu s mezinárodním právními závazky“. Píše se v něm také, že kroky proti šíření koronaviru nemají omezovat možnost dát najevo svůj názor a svobodu tisku.