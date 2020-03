„Říkejte mi prostě Harry.“ Slavný královský pár končí s povinnostmi Windsorů

Smutek z neočekávaného konce

„Sussexovi“ se také zavázali, že státní pokladně vrátí prostředky ve výši 2,4 milionu liber (přes 70 milionů korun), které utratili za renovaci svého britského sídla Frogmore Cottage v hrabství Berkshire poblíž windsorského hradu. Za pronájem nemovitosti budou nyní platit komerční nájem.

Harry a Meghan původně plánovali žít střídavě v Británii a v Kanadě, kde Meghan prožila značnou část herecké kariéry, když působila mimo jiné v seriálu Kravaťáci. Pár chtěl některé své povinnosti v rámci královské rodiny dál vykonávat, ukázalo se však, že to není možné.

„Doufali jsme, že budeme nadále sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné,“ řekl princ, který zůstává šestým v pořadí následnictví na britský trůn.

„Přijal jsem to s vědomím, že to nic nemění na tom, kdo jsem nebo jak jsem oddaný. Ale doufám, že snadněji pochopíte, k čemu jsme dospěli, že si nechám odstup od všeho, co jsem znal, abych učinil krok směrem k tomu, co bude, doufám, pokojnější život,“ prohlásil Harry.

„Spojené království je můj domov a místo, které miluji. To se nikdy nezmění,“ řekl dále princ Harry a dodal: „Jsem velmi smutný z toho, že to takto dopadlo.“