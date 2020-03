Nejvíc nakažených je v USA, ruší vojenské cvičení. Čína zakazuje vstup cizincům

Sněmovna reprezentantů v pátek bude schvalovat rekordní balík na podporu americké ekonomiky ve výši 2,2 bilionu dolarů (asi 55 bilionů korun). Kongresmani jsou podle agentury Reuters odhodlaní ho odsouhlasit. Trump dále prohlásil, že vláda by mohla převzít podíl v aerolinkách, kterým hrozí krach.

Počet nakažených ve Spojených státech překročil 85 tisíc, uvedla Univerzita Johnse Hopkinse . Země tak převzala smutné prvenství od Číny. „Nevíte, jaká jsou opravdová čísla,“ relativizoval to však prezident Donald Trump.

S nákazou se potýká také americká armáda. Posádka v Jižní Koreji čítající 28 tisíc Američanů přijala restriktivní opatření poté, co se v ní nakazilo 12 lidí. Pentagon také zrušil každoroční květnové vojenské cvičení s Filipínami.

Čím dál přisnější Evropané

Maďarsko dále zpřísní omezení vycházení z domu zatím do 11. dubna. Podle premiéra Viktora Orbána se množství společenských kontaktů snížilo na 10 procent, což nestačí. Vrchol pandemie v zemi očekává v červnu nebo červenci. Vláda také oznámila akční plán na pomoc ekonomice.

Příznivá čísla z Asie

Pevninská Čína ohlásila pokles nových případů nákazy ze středečních 67 na 55 ve čtvrtek. Až na jednu výjimku se všechny nové případy týkají lidí, kteří přicestovali ze zahraničí. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi.

Peking proto od 28. března dočasně zakáže vstup do země cizincům s platnými čínskými vízy a povolením k pobytu. Nařídil také čínským aerolinkám, aby v případě mezistátních letů od 29. března zachovaly jen jediný let týdně s dotyčnou cizí zemí. Zahraniční aerolinky také mají omezit lety do Číny na jeden týdně.

Jižní Korea už kolem dvou týdnů hlásí kolem stovky nových případů nákazy denně, což je výrazně méně než devět set na vrcholu epidemické křivky. Úřady apelují na čím dál netrpělivější obyvatele, aby nadále dodržovali opatření omezující kontakt.

Vietnam omezil vnitrostátní lety. Vláda také vyzvala obyvatele měst, aby do 15. dubna omezili všechny služby, které nejsou naprosto nezbytné. Zakázala i setkání více než 10 lidí venku a 20 lidí vevnitř.

Vojáci a lékaři

Australský premiér Scott Morrison oznámil, že země nasadí armádu, aby hlídala dodržování karantény lidí vracejících se ze zahraničí.

Uzbekistán několikanásobně zvýšil plat lékařům na v přepočtu asi 125 tisíc korun měsíčně. Přidá i ostatnímu zdravotnickému personálu. Těm, kteří se nakazí koronavirem, jednorázově vyplatí čtvrt milionu korun. Země také uzavřela další města.