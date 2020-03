V Moskvě zadrželi desítky demonstrantů před budovou tajné služby

Jedním ze zadržených je také uznávaný ochránce lidských práv Lev Ponomarjov. Podle ruského serveru OVD-Info, který monitoruje činnost policie, zbili osmasedmdesátiletého muže maskovaní agenti. Server zveřejnil fotografii, kde Ponomarjov vypadá, že má na tváři pohmožděninu.

Skupinu mužů, za jejichž propuštění se dnes demonstrovalo a kteří podle tajné služby FSB stáli za teroristickým uskupením Síť, poslal 10. února do vězení na šest až 18 let vojenský soud v Penze. Všech sedm odsouzených popřelo, že by podobná organizace vůbec existovala.

Někteří demonstranti také kritizovali rozsáhlou ústavní reformu, která má prezidentovi Vladimiru Putinovi umožnit vykonávat další dvě funkční období. „Jsme svědky pokusu o svržení ústavního režimu, odstranění limitů (prezidentských) mandátů, solidarita je důležitější než kdy jindy,“ řekl agentuře AFP radikálně levicový aktivista Sergej Udalcov, než byl také zatčen.

Novela ústavy k Putinově setrvání v Kremlu je nyní u ústavního soudu. Definitivně o ní má rozhodnout v dubnu referendum.